Testimoni Geova, Bibbia tradotta nella lingua dei segni italiana

Dopo quindici anni di lavoro i Testimoni di Geova presentano la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture nella lingua dei segni italiana (Lis). La traduzione è rivolta alle circa 100.000 persone che in Italia utilizzano la Lis, oltre a quelle all'estero. La Bibbia può essere scaricata gratuitamente dal sito ufficiale dei Testimoni, jw.org, o consultata tramite l'applicazione JW Library.

I Testimoni hanno annunciato questo "straordinario risultato" domenica primo settembre a Roma presso la sala delle assemblee dei Testimoni di Geova davanti a un uditorio di oltre 1.200 delegati, per la maggioranza sordi o ipoudenti. La presentazione di questa Bibbia è stata uno dei punti salienti del congresso dal tema "Annunciamo la buona notizia!", che fa parte di una serie di congressi annuali tenuti dai Testimoni in tutto il mondo.

"Questo progetto ha rappresentato uno sforzo immenso", afferma Alessandro Bertini, portavoce dei Testimoni di Geova in Italia. "Ha avuto inizio nel 2008 e ha coinvolto circa 30 traduttori e 20 segnanti che si sono alternati nel tradurre e registrare tutti i 66 libri della Bibbia. I Vangeli di Matteo, Giovanni e Luca sono stati pubblicati nel 2010, mentre i rimanenti libri delle Scritture Greche Cristiane sono stati presentati nell'agosto del 2014; e oggi siamo fieri di annunciare che finalmente sono disponibili anche tutti i libri delle scritture ebraiche".

Dagli anni '70 i Testimoni di Geova sono impegnati a portare il messaggio della Bibbia a sordi e ipoudenti. Per favorire il notevole lavoro di traduzione nella lingua dei segni, è stato costruito un nuovo ufficio di traduzione nella città di Roma, dove vive una numerosa comunità sorda.

Oltre alle lingue dei segni, nel sito jw.org sono presenti contenuti in quasi 1.100 lingue. La Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture è disponibile, per intero o in parte, in ben 300 lingue, fra cui decine di lingue dei segni in versione parziale e cinque lingue dei segni in versione completa, fra cui ora anche la lingua dei segni italiana.



