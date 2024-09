Studenti, 'senza casa non c'è diritto allo studio'

A poche settimane dall'inizio delle lezioni il problema del caro affitti ritorna e peggiora, con un aumento dei prezzi a Roma del 19%, lasciando gli studenti in balia della speculazione. A dirlo sono gli studenti di Cambiare rotta che hanno manifestato stamane davanti a Lazio Disco.

"I prezzi - lamentano - arrivano fino a a 800 euro a stanza, gli studenti fuori sede vengono buttati fuori dalle loro case per essere convertite in air BnB in vista del Giubileo, le borse e i posti in studentati non sono abbastanza.

Nonostante le scorse mobilitazioni che ci avevano portato anche ad un incontro con la Regione in cui tante parole vuote erano state spese, le istituzioni continuano a non tutelare gli studenti. Per questo siamo tornati sotto Disco Lazio rinominandolo con un nome che riteniamo più appropriato: Ente regionale per la DIfesa di Speculatori e Costruttori".

I giovani tornano a porre una serie di rivendicazioni: più studentati pubblici accessibili e borse di studio, la modifica dei criteri di accesso di reddito e merito necessari per le borse di studio, un tetto massimo agli affitti privati, trasporti pubblici e gratuiti di qualità.



