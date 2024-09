Si insedia questore Morelli a Frosinone, 'lavoro di squadra'

"Dobbiamo continuare a lavorare per tutelare la sicurezza di questo territorio e per contenere l'offensiva della criminalità, debellarla sarebbe un progetto troppo ambizioso, mi accontenterei di contenerla, contrastarla e ridurla ai minimi termini possibili": lo ha detto il questore Pietro Morelli, insediandosi questa mattina nella sua nuova sede di Frosinone.

La Ciociaria è stata a lungo territorio di reinvestimento dei capitali mafiosi, di riciclaggio e di svernamento per i boss camorristi ricercati: le recenti relazioni della Corte d'Appello invece assegnano un ruolo finanziario di primo piano ad alcune aree della provincia di Frosinone: "sono abbastanza preoccupato da questi dati. La Polizia di Stato, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le altre forze di polizia sul territorio, sapranno mettere insieme le loro esperienze e le loro forze per contrastare ogni forma di criminalità. Non esistono reati lievi e reati più gravi, la sicurezza del cittadino è centrale".

Non è la prima volta che il questore Morelli mette piede in Ciociaria: "Ci sono già stato per esigenze operative quando ero allo Sco. Ma per questioni operative non posso aggiungere dettagli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA