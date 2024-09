Miss Mondo Italia madrina trasporto macchina S.Rosa a Viterbo

Miss Mondo Italia, Lucrezia Mangilli, sarà la madrina ufficiale del trasporto della macchina di Santa Rosa.

Questa mattina, nella sala consiliare di palazzo dei Priori, sede del Comune di Viterbo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

In sala, oltre la sindaca Chiara Frontini, e alla Mangilli, anche il presidente del Consiglio Comunale Marco Ciorba, l'assessore Stefano Floris e i consiglieri comunali Francesco Buzzi, Melania Perazzini e Alessandra Croci.

"Per noi è un grandissimo piacere ospitare questa madrina d'eccezione per il 3 settembre - ha spiegato Frontini - Riteniamo fondamentale che questo evento venga divulgato sempre di più, specialmente verso le generazioni più giovani, e aver trovato Lucrezia come madrina, ci permetterà di divulgare enormemente questa tradizione fuori dei confini provinciali e regionali, ma anche verso una fascia di popolazione giovanile, che per noi rappresenta un target turistico importante." Per ricoprire al meglio il suo ruolo di madrina del trasporto, la Mangilli ha fatto varie ricerche per capire a fondo la storia dell'antica tradizione viterbese della macchina di Santa Rosa.

"Sono onorata di essere con voi per il trasporto. - ha spiegato - Sono impaziente di vedere dal vivo questa manifestazione di cui ho letto molto. Ho visto la macchina di Santa Rosa su internet, e penso che vederla dal vivo mi susciterà emozioni completamente diverse, e quindi non vedo l'ora di poterla vedere domani sera con i miei occhi."



