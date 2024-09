I Fontaines D.C. tornano in Italia per il tour estivo 2025

A poco più di due mesi dal sold out a Rock in Roma e in attesa del concerto all'Alcatraz di Milano del prossimo 4 novembre (anche questo senza più biglietti disponibili), i Fontaines D.C. annunciano un nuovo tour in Italia per l'estate 2025.

Tre le date previste. Il 17 giugno saranno al Sequoie Music Park di Bologna, mentre il 18 torneranno al Rock in Roma. Il 19, invece, saranno la prima band headliner della nuova edizione di Unaltrofestival, l'evento milanese che allargherà i propri confini per estendersi anche al Carroponte. Le prevendite sono già disponibili sui portali online.

Nel frattempo, il 23 agosto i Fontaines D.C. hanno pubblicato il loro quarto album, "Romance". "In questo disco diciamo cose che volevamo dire da molto tempo - afferma Grian Chatten, cantante del gruppo irlandese - Non mi sento mai come se fosse finita, ma è bello sentirsi più leggeri".



