Gualtieri, 'tolleranza zero contro le discariche abusive'

"Il nostro sogno è sconfiggere l'odiosa pratica delle discariche abusive, troppo tollerata nel passato ma per noi intollerabile. Non si può prendersela con gli incendi, i fumi tossici e poi voltarsi dall'altra parte quando si vede qualcuno che smaltisce in un terreno. Tutti ci aiutino nella tolleranza zero per le discariche abusive". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'avvio dei lavori di bonifica sulla Collatina Vecchia. "Il territorio è stato parte del singolare ciclo dei rifiuti romani - ha aggiunto - all'assenza di impianti si è accostato l'utilizzo del nostro territorio per sversamenti illegali, interventi edilizi che non rispettano la legge, svuotacantine, furti. Tutta economia illegale, in alcuni casi criminale, che ha come punto di caduta finale lo sversamento".

"E' una piaga della città che abbiamo voluto prendere di petto - ha aggiunto - Dal nostro insediamento abbiamo già fatto 250 interventi, 175 aree già bonificate, ma sono solo una piccola parte. Ringrazio Ama e tutti gli operatori che vanno avanti con impegno e determinazione. Ci vorrà tempo: noi chiediamo sostegno economico, amministrativo e giudiziario per poter accelerare e avere più risorse e realizzare interventi in aree private, che sono più difficili. Nel '23 gli interventi sono cresciuti del 30%, +100% nel 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA