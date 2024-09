Assessore Roma, 'on line il bando per 1000 nuove licenze a Roma'

"È online da questa mattina il bando per il rilascio di mille licenze Taxi: risultato molto importante per la città dopo 20 anni di attesa, soprattutto in vista dell'imminente Giubileo 2025". Lo annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Le mille licenze - aggiunge Patanè - saranno così ripartite: 800 di tipologia ordinaria e 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità". Nel bando, scaricabile da internet, "sono indicate le modalità e le regole per l'assegnazione delle nuove licenze Taxi, i requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento della prova selettiva".



