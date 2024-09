Trovato a Roma uomo scomparso da Napoli, caso a 'Chi l'ha visto'

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme a personale dell'Esercito Italiano impegnato nel servizio "Strade Sicure", hanno rintracciato alla stazione Termini un uomo di 64 anni scomparso dalla propria abitazione a Napoli il 29 luglio.

Affetto da svariate patologie, dopo aver interrotto le terapie farmacologiche, era uscito da casa e, contattata telefonicamente la sorella, sua tutrice legale, le aveva detto di voler prendere un treno ed aveva spento il cellulare rendendosi irreperibile.

La donna, oltre ad aver fatto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, si è rivolta anche a "Chi l'ha visto" e proprio un giornalista della trasmissione televisiva è andato negli uffici della Polfer di Roma Termini dicendo di aver notato, poco prima, nelle vicinanze di Piazza dei Cinquecento, il 64enne campano.

Il cronista, che aveva girato un video dell'uomo dal quale si vedeva chiaramente l'abbigliamento indossato, ha fornito il materiale anche fotografico agli investigatori che lo hanno divulgato a tutte le pattuglie presenti nello scalo ferroviario di Roma Termini e zone limitrofe.

Dopo circa 1 ora di ricerche, lo scomparso è stato rintracciato dagli agenti della Polfer che lo hanno accompagnato nei loro uffici in attesa del personale medico che lo ha poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

I poliziotti hanno infine avvisato i familiari dell'avvenuto ritrovamento e gli hanno comunicato dove il parente fosse ricoverato.



