Incidente mortale nella notte in viale Regina Margherita a Roma. Un uomo di 49 anni, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Inutili i soccorsi. Sul posto pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti, ma sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.





