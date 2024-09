Borrell a Ventotene, 'capitale morale d'Europa'

"I sentimenti non crescono sugli alberi, i sentimenti si costruiscono". Sono le parole pronunciate dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, intervenuto durante l'inaugurazione a Ventotene il 31 agosto di un murales dedicato al manifesto per l'Europa unita, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell.

Camicia bianca e cappellino, parlando in italiano, Borrell ha ricordato che i sentimenti non sono una cosa che nasce naturalmente, ma "una costruzione sociale". Quello europeo, dunque, "si deve fare, e si fa facendo cose come questa", ha aggiunto riferendosi all'opera. "Dobbiamo sviluppare il sentimento europeo, che ci ha dato 70 anni di pace, e condividere un'emozione, una cultura, per continuare a vivere in pace - ha continuato Borrell -. E questo murales è un vero esempio dell'espressione culturale che aiuta a costruire questo sentimento. Io sono spagnolo, catalano, europeo, mi sento a casa mia qui a Ventotene e in tanti altri posti nella nostra Europa.

Congratulazioni a tutti, in particolare a Ventotene, la capitale morale d'Europa".

L'opera, a firma dell'artista napoletano Giovanni Anastasia in collaborazione con Valeria Iozzi, è stata realizzata nell'ambito dell'iniziativa 'Eu Street art' della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Riporta l'intero testo del manifesto di Ventotene.



