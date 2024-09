Ad Anne-Sophie Bailly il premio Film Impresa

La regista francese Anne-Sophie Bailly, in concorso ad Orizzonti a Venezia 81 con "Mon Inséparable" (Il mio inseparabile), ha ricevuto lo Special Award del Premio Film Impresa. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Premio Film Impresa Giampaolo Letta e dal direttore aArtistico Mario Sesti, alla presenza del General Manager Simona Anelli.

"Quest'anno abbiamo deciso di premiare un film, e la sua regista, per il modo in cui raccontano il rapporto particolarissimo tra luogo di lavoro e vita del protagonista - dice Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa - Anche se questa è un'idea che fa da sfondo, la storia, e l'evoluzione emotiva dei personaggi, condividono con il pubblico la sensazione di quanto sia importante l'ambiente aziendale per le persone svantaggiate che presentano una qualche disabilità".

Il Premio Film Impresa - Special Awards, che da quest'anno fa parte dei premi collaterali riconosciuti dalla Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, è andato ad Anne-Sophie Bailly "per la sensibilità, che si nutre in parti uguali di leggerezza e profondità, con la quale il film racconta la tematica della disabilità intellettiva scoprendone problematicità e vissuti emotivi che imprese, famiglie e individui accettano di affrontare".

Il Premio Film Impresa è ideato e realizzato da Unindustria attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, con il supporto di Confindustria. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la prossima primavera tornerà per la terza volta ad animare la Casa del Cinema a Roma. Nel mese di settembre verrà lanciato il bando di concorso per tutti coloro che vorranno partecipare alla terza edizione del Premio Film Impresa, che come sempre sarà dedicata ai film d'impresa (corti e mediometraggi, di finzione e documentari, narrativi e sperimentali) che raccontano la vita delle aziende di oggi, e di chi le vive dall'interno, la passione creativa dell'impresa, il rapporto con il territorio in cui si insediano, la responsabilità sociale, i valori e la storia della civiltà d'impresa, la sfida ambientale e i progetti di innovazione, il vissuto del lavoro, il valore delle persone che ne sono protagoniste. Le opere selezionate nelle tre diverse aree del Premio (Narrativa, Documentaria e Innovative Image & Sound) saranno premiate ancora una volta da una giuria d'onore. Anche nell'edizione 2025, infine, saranno assegnati premi speciali a personaggi del mondo del cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA