Avvocato 45enne trovato morto in casa a Roma, ipotesi malore

Un avvocato di 45 anni è stato trovato morto in casa ieri sera in zona San Giovanni a Roma. A dare l'allarme è stata la fidanzata. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti nell'appartamento in via Taranto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile e della VII sezione di via In Selci.

Il corpo è stato trovato in bagno. Il decesso risaliva probabilmente a 12 ore prima. Sono in corso indagini. Al momento si ipotizza un malore. La casa, chiusa dall'interno, era in ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA