Roma: Saelemaekers è arrivato a Fiumicino

FIUMICINO-ISOLA SACRA, 30 AGO - È sbarcato all'aeroporto di Fiumicino il 25enne belga Alexis Saelemaekers, preso in prestito dalla Roma, proveniente dal Milan che a sua volta riceve in prestito dal club giallorosso Tammy Abraham.

L'esterno della nazionale del Belgio è arrivato allo scalo romano intorno alle 10.05 con il volo Ita Airways da Milano, con un ritardo di circa un'ora rispetto all'orario annunciato. Ad attenderlo al Terminal 1 alcuni rappresentanti del team giallorosso e un gruppo di tifosi con cui il calciatore si è fermato per qualche selfie e autografi. Saelemaekers è salito a bordo di un van per dirigersi verso la Capitale dove effettuerà le visite mediche.



