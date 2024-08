Protesta detenuti a Regina Coeli,rifiutano di rientrare in cella

Nella casa circondariale di Roma Regina Coeli è in corso da qualche ora una protesta che vede un gruppo di detenuti rifiutarsi di rientrare nelle camere di pernottamento e stazionare nei passeggi. La situazione è sotto il pieno controllo del personale di polizia penitenziaria del reparto di istituto, supportato da un ulteriore piccolo contingente inviato per sicurezza dal Provveditorato regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise. È quanto fa sapere il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in merito all'istituto romano.



