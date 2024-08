Incontro positivo con sindacati per fermare 15 licenziamenti

"Un incontro fruttuoso quello di ieri tra i componenti del Partito Democratico di Tivoli e i rappresentanti della Filt Cgil, per avere chiarimenti riguardo la vicenda dei 15 lavoratori licenziati della cooperativa Car On Click, operante all'interno dello stabilimento Yokohama di Tivoli. Oggi pomeriggio, 30 agosto, la Cooperativa incontrerà la Filt Cgil per la definizione delle assunzioni relative al personale sospeso. Attendiamo l'esito dell'incontro con i migliori propositi, ringraziando la risposta tempestiva delle sigle sindacali e dei rappresentanti dem in Parlamento e in Regione Lazio, Arturo Scotto, Marta Bonafoni ed Eleonora Mattia che hanno denunciato subito l'accaduto". Lo sottolinea in una nota il Pd di Tivoli.

"Quel che è certo è che il passo indietro della Cooperativa è frutto del lavoro collegiale con i sindacati, a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Un bell'esempio di cosa significa fare buona politica" , conclude la nota.



