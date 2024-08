Comune Fiumicino, monitoreremo lavori dragaggio porto canale

Dopo l'annuncio del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, sul dragaggio, al via entro ottobre, del fondale del porto canale, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla flotta peschereccia di Fiumicino riguardo alla sicurezza del porto canale, l'Assessore alla Pesca, Stefano Costa, esprime la sua "piena solidarietà" ai pescatori. Ed ancora il "suo impegno a garantire che i lavori di dragaggio siano eseguiti nel rispetto delle esigenze della comunità marittima locale".

"Il dragaggio del fondale del porto canale è una questione di primaria importanza per garantire la sicurezza delle operazioni marittime e la continuità delle attività economiche di una delle principali risorse della città. È essenziale che i lavori siano completati nel più breve tempo possibile e con la massima attenzione - dichiara l'Assessore - Sarà nostra priorità assicurarci che i lavori vengano svolti in modo efficiente, con particolare attenzione alla tutela ambientale. Il completamento dei dragaggi manutentivi, previsto entro ottobre, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e la messa in sicurezza del porto canale di Fiumicino. L'Assessore sottolinea inoltre la volontà di collaborare strettamente con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino e tutte le autorità competenti.

"Vigileremo affinché ogni fase del progetto si svolga nel migliore dei modi, a tutela degli interessi dei pescatori e della comunità locale e ringrazio il Presidente Musolino per l'interesse dimostrato nei confronti del nostro territorio", conclude Costa.



