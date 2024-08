Borgomeo (Unindustria), 'l'automotive rischia di sparire'

"C'è la contrazione del mercato, la riduzione del lavoro e se non c'è un'alternativa l'unica strada è la chiusura". A dirlo in un'intervista a Il Messaggero è il presidente di Unindustria Cassino, Francesco Borgomeo, parlando della filiera dell'automotive. "Non c'è solo Stellantis che è importantissima, intendiamoci, ma le aziende del settore - spiega - producono per importanti gruppi e il mercato fermo porta a una reazione a catena che pagano le piccole e medie imprese".

"Sono anni - dice Borgomeo - che stiamo cercando di segnalare la preoccupazione determinata dalle politiche dell'Unione Europea che ha deciso, con una scelta ideologica, una data entro la quale i motori endotermici non dovevano più essere installati", il 2035.

"La ricaduta sulla filiera è drammatica", sostiene. Unindustria chiede, quindi, di "intervenire in materia di cassa integrazione, per garantire un sostegno ai lavoratori. Poi occorre far sì che si crei una sorta di zona economica speciale, ma non territoriale bensì riferita alla filiera dell'automotive".

Borgomeo evidenzia, inoltre, che "un Paese che quest'anno farà 300.000 vetture rispetto ai 2 milioni prodotte in passato non ha capienza per la filiera". Occorre, quindi, "favorire la riconversione industriale su altri settori perché non avremo più quei numeri. Solo che per fare questo occorre tempo".

L'appello che il presidente di Unindustria Cassino rivolge ai sindacati è di "evitare la guerra tra poveri" e di "fare squadra". "In questo momento l'imprenditore che rischia di chiudere non lo fa perché delocalizza - dice - ma perché hanno deciso che il suo mercato non deve esserci più".

Borgomeo ribadisce che "oggi le aziende sono in difficoltà e chiedono di essere aiutate a riconvertirsi".

Unindustria, infine, chiede "un centro di ricerca da finanziare, sul quale siamo pronti a collaborare, l'esperienza nell'automotive consente la diversificazione nell'aerospazio, nell'industria della difesa, nell'edilizia, ma dobbiamo riconvertire", tutto con il coinvolgimento dell'università "che già abbiamo e grazie al quale è arrivata qui la produzione delle batterie con Fincantieri".



