Alfonsi 'a settembre tavolo per riforestazione Monte Mario'

"L'incendio di Monte Mario è una ferita ancora aperta. Stiamo lavorando su più livelli. C'è un livello di intervento che è quello che riguarda la ricostituzione del patrimonio vegetazionale. Dai primi di settembre sarà aperto il tavolo per la riforestazione". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi a margine del sopralluogo ai lavori sulla panoramica di Monte Mario a Roma.

"Per il Giubileo, poi, tutti i percorsi della collina saranno fruibili - ha aggiunto - La discesa della Francigena dal parco era interrotta per via di una grande perdita che aveva creato un acquitrino paludoso. Questa mattina Acea e Areti stanno scavando per trovare le tubature che perdono e tutto sarà sistemato. Ma questo faceva già parte degli interventi con fondi giubilari per aprire tutti percorsi. Questo è uno dei più interessanti perché scende direttamente verso San Pietro. Sarà realizzato. Più in cima gli altri percorsi compromessi, a partire dalle staccionate bruciate, saranno sistemati per il Giubileo".



