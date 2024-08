Ricercato 32enne fermato in acquascooter a Sperlonga, arrestato

I militari della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno fermato nelle acque antistanti la località di Sperlonga un uomo di 32 anni a bordo di un acquascooter. Successivi approfondimenti, condotti con l'ausilio delle banche dati, hanno permesso di stabilire che il trentaduenne, fermato lo scorso mercoledì, era gravato da numerosi precedenti penali tra cui violenza e minaccia a pubblici ufficiali, avendo in passato speronato una volante della polizia e ferito due agenti.

Per questi motivi l'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa a seguito delle indagini del Commissariato della Polizia Esposizione di Roma per risalire alla sua identità. Il trentaduenne è stato così condotto negli uffici della Sezione Operativa Navale di Gaeta e, dopo gli adempimenti del caso, trasportato presso la propria abitazione in stato di arresto.



