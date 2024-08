Il ministro Tajani a Viterbo per trasporto macchina Santa Rosa

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Viterbo la sera del tre settembre per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa. Tajani è stato invitato dal presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, e assisterà al primo trasporto della nuova macchina Dies Natalis da Palazzo Gentili, sede della Provincia. Il Ministro sarà accompagnato dai parlamentari Francesco Battistoni e Maurizio Gasparri.

"Sono lieto che il più alto rappresentante della politica estera italiana sia nostro gradito ospite la sera del trasporto della Macchina di Santa Rosa - ha commentato il Presidente della Provincia Alessandro Romoli -. Questo è un enorme vanto per l'intera città di Viterbo, che ancora una volta si dimostra in grado di attrarre personalità di spicco e di mostrare loro le proprie secolari tradizioni".



