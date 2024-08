Gualtieri, 'riaperta la sopraelevata in tempi record'

"La tangenziale ora è aperta, non chiuderà più, siamo molto soddisfatti. Un lavoro veramente eccellente. I cantieri sono stati molto impegnativi: ci hanno detto di tutto, che non lo dovevamo fare, 'la tangenziale, ma siete pazzi'. Ma se non lo facevamo la tangenziale prima o poi avrebbe fatto una brutta fine". Lo ha detto questa sera il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della circonvallazione Tiburtina in occasione della riapertura al traffico dopo i lavori di riqualificazione della piattaforma stradale. La sopraelevata, ha spiegato il sindaco, ha riaperto con tre giorni di anticipo rispetto alle previsioni. "Tempi da record" ha sottolineato.

"Siamo molto contenti perché si tratta di un lavoro particolarmente impegnativo - ha aggiunto - molto impattante per il traffico ma indispensabile perché erano interventi che praticamente non erano mai stati fatti. Le condizioni di questa infrastruttura, la tangenziale sopraelevata, erano pessime.

Siamo riusciti a fare la parte più impattante durante agosto, e voglio ringraziare Anas e l'impresa appaltatrice, con tempi molto sfidanti. C'era scetticismo rispetto alla riapertura il 2 settembre, e invece con un lavoro straordinario, turni di 24 ore senza sosta 7 giorni su 7, si è concluso in anticipo, già giovedì, prima del weekend del rientro, consentendo alla città di ritrovare la sopraelevata non solo percorribile ma percorribile anche in condizioni di qualità".

"L'intervento - ha spiegato ancora il sindaco - non è stato di rattoppo ma un rifacimento in profondità, anche oltre i 20 cm, dalla soletta di cemento a tutti gli altri strati, e con una asfaltatura nuova. Poi gli interventi sulle caditoie che erano state otturate e ricoperte dai vari strati di manutenzione superficiale. Più di tre chilometri sono stati rifatti e percorribili in condizioni buone da parte degli automobilisti".

"Ora i lavori proseguono perché questo è un intervento gigantesco da 14 milioni, ma in condizioni diverse - ha sottolineato Gualtieri - La parte superiore, cioè guardrail e pannelli fonoassorbenti, possono essere fatti di notte quando la tangenziale è chiusa, senza quindi avere impatti sulla circolazione. I lavori invece sulla parte inferiore esterna, con la riverniciatura originale, saranno effettuati con un 'fly-deck', cioè un sistema di ponteggio appeso usato per la prima volta a Roma in questa dimensione, che ci consentirà di fare il lavoro di manutenzione e recupero con un impatto molto limitato sulla circolazione sotto".



