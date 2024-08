Altro maxi rogo di sterpaglie, anche oggi stop pista Fiumicino

(v. 'Maxi rogo sterpaglie, cenere in centro a Roma' delle 15.25) Le operazioni di decollo e atterraggio su una delle tre piste dell'aeroporto di Fiumicino (16L), sono momentaneamente sospese per consentire l'intervento dei mezzi aerei dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio in un'area adiacente a quella interessata dall'incendio di ieri, a circa 3 km dallo scalo romano.

Anche ieri la stessa pista era stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme divampate in un terreno agricolo nei pressi di Maccarese.

Aeroporti di Roma ha pubblicato l'informativa sui canali social e sul sito invitando i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea o su chatbot whatsapp di Adr al numero +393455638979. Predisposta inoltre da Adr assistenza presso i Terminal con personale sul posto pronto a supportare i passeggeri e fornire acqua in caso di necessità.





