A Ventotene un murales dedicato al manifesto per l'Europa unita

Leggere il testo integrale del manifesto di Ventotene direttamente sui muri esterni del municipio dell'isola. È quello che si potrà fare da domani, 31 agosto, quando verrà svelata un'opera a firma dell'artista napoletano Giovanni Anastasia in collaborazione con Valeria Iozzi, realizzata nell'ambito dell'iniziativa 'Eu Street art' della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Un progetto che ha coinvolto amministrazioni e associazioni di 8 regioni italiane e che a Ventotene ha visto il supporto del Comune e dell'associazione La nuova Europa, che ne è stata promotrice.

Il manifesto, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una costituzione europea e oggi ritenuto uno dei testi fondanti dell'Ue, fu pensato e scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il loro periodo di confino sull'isola.

All'inaugurazione dell'opera, fissata per le 19, parteciperanno - oltre agli artisti - Elena Grech, vice direttrice della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Carmine Caputo, sindaco di Ventotene, Roberto Sommella, presidente dell'Associazione La nuova Europa, Piero Graglia, storico dell'università di Milano e biografo di Altiero Spinelli. Possibile la presenza dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell.

Saranno presenti anche rappresentanti del Gruppo Spinelli e dell'Unione dei Federalisti europei del Parlamento europeo, tra cui il presidente Domènec Ruiz Devesa. Per il Movimento europeo internazionale ci sarà il presidente Guy Verhosfdat.



