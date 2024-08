Traporto macchina di S. Rosa, madrina sarà miss Mondo Italia

Max Vismara "Il primo trasporto della nuova macchina di Santa Rosa, sarà dedicata a Viterbo e a tutti i suoi abitanti". Lo ha detto il presidente del sodalizio dei facchini Massimo Mecarini, durante la conferenza stampa di presentazione del trasporto della nuova macchina di Raffaele Ascenzi, Dies Natalis.

"I viterbesi se lo meritano per il loro attaccamento alla festa e alla patrona. - ha continuato Mecarini - Madrina del trasporto sarà miss mondo Italia Lucrezia Mangilli, che rappresenterà il nostro paese al concorso internazionale.

Inoltre. Saranno nostre ospiti tre delle quattro campionesse olimpiche della spada femminile, medaglia d'oro ai giochi di Parigi 2024".

Tradizionalmente i facchini di Santa Rosa arrivati in prossimità di piazza del Plebiscito e piazza del Teatro, compiono dei giri su sé stessi con la macchina, dette girate, in onore dei facchini scomparsi nel corso dell'anno precedente.

"Faremo la prima girata a piazza del Comune e la seconda davanti al teatro dell'Unione. E proprio qui punteremo a fare due giri, ma essendo il primo trasporto di Dies Natalis è necessario capire prima l'impatto che la nuova Macchina ha sui facchini che subito dopo devono compiere lo sforzo della salita verso il santuario".

Presente in conferenza stampa anche la sindaca di Viterbo Chiara Frontini: "Santa Rosa è una festa del popolo. Quest'anno puntiamo a fare vivere a viterbesi e turisti ogni singola fibra della festa, raccontando anche il dietro le quinte con un docufilm che piano piano stiamo svelando sui social".

Il capofacchino Sandro Rossi con commozione ha spiegato lo spirito che anima i cavalieri di Santa Rosa, nei giorni precedenti al trasporto: "In questi giorni già si respira la gioia di quella sera. Il legame tra i facchini, si rafforza ulteriormente. I giovani, cominciano ad affiatarsi con i veterani, e si crea quello spirito di unione che crea la forza per poter trasportare la sera del tre settembre la macchina in onore della piccola santa".



