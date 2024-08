Torna Dancescreen in the Land, festival di danza contemporanea

Performance di danza contemporanea e spettacoli en plein air, ma anche workshop in luoghi unici a Roma e nei dintorni: sono queste alcune delle esperienze che da domani, 29 agosto, fino al 25 ottobre accompagneranno gli appassionati di danza verso l'autunno con la terza edizione del Festival Dancescreen in the Land.

Quest'anno il programma dell'evento dell'associazione Canova 22 esplora la metafora del corpo come "luogo" del sogno, per esprimere nell'arte il difficile rapporto fra uomo e ambiente, alla ricerca di un dialogo più armonico.

Si parte sul lago di Bracciano, che il 29 ospiterà "Under sky in the land", una maratona di artisti di rilevanza internazionale, mentre il 30 sarà il turno dei danzatori under 35 della Cornelia Dance Company con "Hybridus", parodia ironica dei "Balletti russi". Il 31 il Balletto di Roma danzerà sul tema ecologico dell'acqua. Per domenica 1 settembre previsti "Essence" della Mandala Dance Company e l'esibizione dei partecipanti al workshop tenuto dai danzatori della compagnia Hofesh Shachter di Londra.

Poi ci si sposterà nel parco dell'Appia Antica, dove il 12 settembre andrà in scena lo spettacolo di Monica Casadei dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della morte, "Puccini e Verdi in Danza". Il giorno dopo appuntamento prima con "Anime" della Atacama, di Patrizia Cavola e Ivàn Truol, poi con la prima nazionale di "In arte, Maddalena", coproduzione Canova22 con Mandala Dance Company e Aps Magica. Il Balletto di Roma propone il 14 "Gli stati dell'Acqua", coreografia di Valerio Longo, ispirato allo scorrere dell'acqua. Infine, il 15 la compagnia Resextensa presenta "Legenda" di Elisa Barucchieri.

Ultima tappa l'Antica Fornace del Canova, dove l'11 settembre la compagnia Artemis danza si esibirà in un duetto di Monica Casadei dedicato alla Tosca, "Fragile bellezza", mentre il 26 settembre ci saranno le allieve dell'Accademia nazionale di Danza a interpretare il rapporto tra femminile e natura. Con "Ewa" il 27 settembre Simona Lisi dell'associazione Ventottozerosei si ispira al mito di Eva. Dall'1 al 10 ottobre tornerà lo spettacolo "In Arte, Maddalena", e dal 14 al 19 il coreografo Michele Pogliani presenta "Time and time again", performance dell'Mp3 Dance Project. Chiude il festival, il 25 ottobre, una serata dedicata a Roland Petit organizzata da Canova22 con la Asmed Fondazione Sardegna. In contemporanea l'inaugurazione della mostra dedicata al ballerino e coreografo francese.



