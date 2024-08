Scontro tra furgone e scooter a Sezze Scalo, gravi due ragazzi

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12:30 di oggi all'incrocio tra via degli Archi di San Lidano e via del Murillo, nel territorio di Sezze Scalo. È qui che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un furgone Toyota guidato da un sessantenne si è scontrato con uno scooter con a bordo due giovani indiani, rovinati a terra dopo il violento impatto.

Uno dei due ragazzi è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in ambulanza, mentre per l'altro si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza, che lo ha trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale San Camillo di Roma.

Illeso, invece, l'uomo al volante del furgone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri del comando provinciale di Latina, intervenuti per i rilievi.



