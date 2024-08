Maxi incendio in un campo agricolo, al lavoro pompieri

Un vasto incendio di vegetazione all'interno di un campo agricolo è divampato intorno alle 15 in via Salvatore Ottolenghi, zona Monte Carnevale, al confine tra il Comune di Roma e Maccarese. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e un elicottero per evitare che le fiamme possano propagarsi a strutture che si trovano nelle vicinanze.

Sul posto stanno intervenendo, dalle 15:20 circa, due squadre un'autobotte e quattro moduli antincendio dei vigili del fuoco, oltre a volontari della protezione civile Misericordia di Fiumicino e dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco di Fiumicino. Alta la colonna di fumo nero visibile anche da lontano, da diverse zone di Fiumicino.

Sul posto anche il Direttore Operazioni di Spegnimento ed un elicottero dei vigili del fuoco per evitare il propagarsi delle fiamme verso strutture poste nelle vicinanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA