Ispezione dei Nas nelle gelaterie ciociare, multa e chiusura

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno ispezionato oggi una serie di gelateria nella provincia di Frosinone per controllare le corrette procedure di confezionamento dei gelati e la regolare conservazione delle materie prime con cui vengono prodotti.

In uno dei locali esaminati dai militari sono state registrate numerose criticità: i carabinieri hanno giudicato insufficienti le condizioni igienico sanitarie e per questo hanno fatto intervenire il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone.

Una volta terminati i controlli, la Asl ha provveduto a sospendere l'attività.

Sono stati sequestrati circa cento chili di alimenti di vario tipo: in parte non avevano i codici con cui risalire alla loro provenienza, parte erano già scaduti. Per il titolare è scattata una sanzione di duemila euro.



