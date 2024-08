Investita mentre attraversava la strada il 13 agosto in via di Casal dei Pazzi, al Tiburtino, è morta dopo 14 giorni in ospedale. La 54enne era stata soccorsa in gravi condizioni. A travolgerla uno scooter guidato da un uomo di 55 anni. Sul posto per i rilievi era intervenuti gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino.



