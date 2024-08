Equitazione: presentato a Roma il Longines Global Champions Tour

Torna l'appuntamento con Longines Global Champions Tour, il circuito di salto a ostacoli che dal 30 agosto al 1° settembre metterà in mostra al Circo Massimo, i migliori binomi del panorama internazionale. La "Formula 1 dell'equitazione", quindi, vedrà protagonisti alcuni dei cavalieri più importanti come la medaglia d'oro di Parigi 2024, tedesco Christian Kukuk, così come il bronzo a cinque cerchi olandese Maikel Van Der Vleuten. "Pensare che oggi si possa fare nel Circo Massimo una manifestazione equestre è un fatto eccezionale, significa che c'è voglia di fare. Abbiamo una grande responsabilità perché far eventi in queste location è importante", sottolinea Marco Di Paola nella conferenza di presentazione dell'evento.

A rappresentare l'Italia ben sette azzurri come Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Emanuele Camilli, Arnaldo Bologni, Alberto Zorzi, Francesco Turturiello e Giacomo Casadei.

Confermata, poi, la formula dei tre giorni da 15 gare, un montepremi in palio di 780.000 euro e la partecipazione di 226 cavalieri e amazzoni, oltre a 200 cavalli provenienti da 30 nazioni di tutti i continenti.

Un evento, sottolinea Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che "si svolge in uno dei luoghi più iconici del mondo, coinvolgendo tante nazioni e i primi 10 atleti del ranking. Un grandissimo evento sportivo prezioso per la città,". E sempre al Circo Massimo, il 6 e 7 settembre, farà il proprio debutto in Italia anche il Global Champions Arabian Tour, dedicato ai cavalli arabi.



