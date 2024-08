Dybala incontra i tifosi, cori e applausi per la Joya

Paulo Dybala, dopo il no all'offerta araba, incontra i tifosi della Roma. L'evento, organizzato per celebrare il lancio della terza maglia, ha visto il calciatore protagonista di un meet&greet con i tifosi della società giallorossa presso il Roma Store di Via del Corso. Arrivato intorno alle 14.30, Dybala è stato accolto con cori e applausi dai tanti supporters in attesa fuori dal negozio che non hanno fatto mancare l'affetto all'attaccante argentino. La Joya si è prestato alle foto di rito firmando autografi e magliette.

Un abbraccio, l'ennesimo, che conferma il legame diventato ancora più profondo dopo la scelta di rimanere nella Capitale anche di fronte alla faraonica offerta dell'Al-Qadsiah, rifiutata dall'argentino, che ha preferito continuare ad indossare la maglia della Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA