Chiusa una pista a Fiumicino per maxi incendio in campo agricolo

È stata temporaneamente chiusa nel pomeriggio la pista 16L dell'aeroporto di Fiumicino dopo l'incendio divampato all'interno di un campo agricolo in via Salvatore Ottolenghi, zona Monte Carnevale, al confine tra il Comune di Roma e Maccarese. La chiusura della pista è servita per agevolare l'intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del maxi rogo. Sono rimaste operative due piste su tre, con ritardi di alcuni voli di circa venti minuti, spiega Adr, aggiungendo che si è data priorità agli atterraggi.

Una volta completato lo spegnimento è tornata operativa la pista 16L dello scalo romano che è tornato ad operare regolarmente.

L'incendio si è sviluppato in una porzione di terreno incolto di circa 6 ettari. L'area interessata dalle fiamme è stata circoscritta e non ha interessato abitazioni. Non si registrano feriti. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Ostia.





