Comincia la nuova avventura in giallorosso per Kevin Danso. Sorridente, pollice in su, il difensore austriaco, ormai ex Lens e pronto a vestire la maglia della Roma, è sbarcato all'aeroporto di Ciampino poco prima delle 13. Accolto da una ventina di tifosi, che hanno gridato "Forza Roma!", tra i quali alcuni bambini,, con i quali ha posato per alcuni selfie.



