Violento nubifragio su Viterbo, allagamenti e alberi caduti

Un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio intorno alle 16.30 su Viterbo, causando vari allagamenti e crollo di alberi.

Grandine grande come acini di uva e raffiche di vento ad alta velocità hanno sferzato sia il centro storico, che la periferia della città.

A Porta Romana la macchina di Santa Rosa, già montata per il trasporto del 3 settembre, a causa del vento ha oscillato pericolosamente causando paura tra le persone che si trovavano nelle vicinanze. Fortunatamente la struttura essendo ben ancorata alle mura cittadine ha resistito.

La stessa cosa non si può dire del grosso abete che si trovava all'interno dell'istituto comprensivo Canevari nel quartiere La pila. La pianta dopo essere stata spezzata dalle raffiche di vento è crollata invadendo il marciapiedi e parte della carreggiata di via Sabotino.

I vigili del fuoco sono intervenuti, per tagliare i resti dell'albero e mettere in sicurezza la zona, che nel frattempo era stata interdetta dalla polizia locale.

I caschi rossi subito dopo sono dovuti intervenire in via Tommaso Carletti, nel centro storico, per un altro albero che aveva ceduto rovinando sulla strada.

Sulla tangenziale ovest, appena fuori città, la grande quantità di pioggia caduta, ha creato un vero e proprio lago dove varie auto che transitavano hanno rischiato di rimanere bloccate.

In questo caso oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale, sono intervenuti i volontari del gruppo di protezione civile Tuscia Viterbo.



