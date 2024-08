Usr Lazio, 'attivate Reti Filiera Tecnologico Professionale'

"L'Ufficio Scolastico Regionale, dopo la sottoscrizione dell'Intesa tra Regione Lazio e Usr Lazio, annuncia l'attivazione delle Reti della Filiera Tecnologico Professionale Territoriale, un'iniziativa innovativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che mira a rafforzare le competenze tecnico-professionali degli allievi del nostro territorio attraverso percorsi quadriennali sperimentali, con conseguimento del diploma con un anno di anticipo rispetto agli ordinari percorsi di studio". Così in una nota l'Usr Lazio.

"La filiera - ricorda - si completa con l'acquisizione del diploma superiore di livello terziario come i percorsi universitari. Il sistema 4+2, pertanto, prevede quattro anni per il diploma di scuola secondaria superiore e due anni per il titolo dell'istruzione tecnica superiore".

L'Usr fa sapere che nel Lazio, "quattro istituzioni scolastiche sono state designate come scuole capofila per la gestione e il coordinamento di 17 percorsi formativi attivati in tutta la regione". Le scuole che gestiranno le reti sono: "IIS "Alessandro Volta" di Frosinone; ITIS "Galileo Galilei" di Roma; IPSEOA "Vincenzo Gioberti" di Roma; Istituto Professionale Paritario "Safi Elis" di Roma".

"L'attivazione delle Reti della Filiera Tecnologico Professionale Territoriale - si legge nella nota - rappresenta un passo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del capitale umano nella nostra regione, favorendo una maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro e contribuendo a ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze tecniche".

"Si tratta di un'innovazione senza precedenti - è il commento della dirigente dell'ITIS "Galileo Galilei" di Roma, Elisabetta Giustini, - La lungimiranza e l'intuizione del ministro che finalmente, rispetto agli anni precedenti, ha voluto coinvolgere le scuole in un'azione che mette insieme scuola, università, formazione professionale e soprattutto gli ITS, è una possibilità in più per gli studenti che escono dalle scuole di calarsi immediatamente nel mondo del lavoro, ma soprattutto di specializzarsi per incontrare le esigenze più urgenti del mercato".



