Torna l'afa, bollino rosso a Roma e Latina poi anche a Frosinone

Dopo qualche giorno di tregua, riprendono a crescere i bollini rossi che indicano i possibili effetti delle ondate di calore sulla salute. Emerge dal bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione giornaliera in 27 città. Ieri e oggi sono state solo due le città segnalate con il bollino rosso, ovvero Latina e Roma; domani si aggiungerà Bari mentre giovedì diventeranno sei, con l'allerta afa che si estenderà anche a Firenze, Frosinone e Trieste. Molti meno comunque dei ben 22 bollini rossi registrati il 14 agosto.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, in particolare anziani, donne incinte e bimbi piccoli.



