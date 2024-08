Maltratta moglie davanti alla figlia minorenne, arrestato

Arrestato dalla polizia un uomo di 49 anni di Torino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni di sua moglie. L'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe commesso le violenze alla presenza della loro figlia minore. E' accaduto nella frazione Setteville del comune di Guidonia Montecelio, vicino Roma, Nella tarda serata del 24 agosto, all'ennesima aggressione, la donna ha contattato il 112. All'arrivo della polizia il 49enne aveva già abbandonato l'abitazione. La vittima, con evidenti segni di percosse al volto e all'addome, è stata portata all'ospedale di Tivoli dove le sono state refertate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Accompagnata al Commissariato tiburtino, ha poi sporto denuncia contro il marito, raccontando anni di vessazioni e umiliazioni.

Il 29enne è stato rintracciato poco dopo in un bar a Roma e arrestato.



