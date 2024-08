Incidente fra pullman e camion a Roma, due feriti lievi

Scontro fra un pullman privato e un autocarro a Roma. E' accaduto in via Gregorio VII nel quartiere Prati. Sul posto pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale e vigili del fuoco. Due i feriti lievi. Si tratta del conducente e del passeggero del camion, trasportati in ospedale in codice giallo. A bordo del bus si trovavano il conducente e 27 passeggeri, tutti illesi. Si è reso necessario però l'intervento dei pompieri per liberare le persone all'interno perché il portellone si era incastrato.



