Il 'Nonno d'Italia' Lino Banfi in visita a Carabinieri Terracina

Il "Nonno d'Italia" Lino Banfi continua la campagna di comunicazione dell'Arma dei Carabinieri per tutelare gli anziani dalle truffe, fenomeno molto diffuso ed attuale.

Il noto attore Lino Banfi si è recato ieri in visita presso il Comando Compagnia Carabinieri di Terracina dove è stato accolto dal Maggiore Saverio Loiacono, Comandante della locale Compagnia, e dal personale dell'Arma in servizio.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri invita a leggere i consigli pubblicati sul sito dell'Arma www.carabinieri.it #Carabinieri#PossiamoAiutarvi #ArmaControLeTruffe. In caso di necessità, i cittadini possono chiamare il numero unico per le emergenze 112.



