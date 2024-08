"Si è sviluppato un incendio su un bus dismesso in via di rottamazione, parcheggiato nella zona della rimessa Atac di Magliana adiacente al campo nomadi confinante, dopo che ignoti si sono introdotti nello stabilimento". Lo rende noto Atac.

"Atac - aggiunge l'azienda - ha immediatamente allertato i Vigili del fuoco, che sono intervenuti per estinguere le fiamme. L'azienda sporgerà una denuncia alle Forze dell'ordine".





