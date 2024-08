All'IItts Volta di Tivoli premio 'Materia viva,a scuola di Raee'

RESET realizzato dalla classe 2°C dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Tivoli (Roma), è uno dei 3 video vincitori (tra i 35 in gara) del concorso "Materia Viva, a scuola di Raee", l'iniziativa gratuita e aperta a tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado italiani, nata con l'obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze sull'importanza di una corretta gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). I giovani creativi sono stati premiati lo scorso 26 luglio nella splendida cornice del Giffoni Film Festival dalla giuria composta da Erion Weee e Giffoni Innovation Hub, che ha deciso di assegnare il riconoscimento a "RESET" "per aver saputo cogliere l'urgenza nell'assumersi la responsabilità di azioni virtuose per il nostro pianeta perché non si dica un giorno "è ormai troppo tardi".

Il progetto è stato articolato in più fasi. Agli studenti, infatti, era stato richiesto di visionare e discutere il docufilm "Materia Viva" (realizzato lo scorso anno da Libero Produzioni Televisive per Erion Weee) e, successivamente, di realizzare un video originale che - attraverso la tecnica narrativa dello storytelling - parlasse di economia circolare, dei Raee e del loro riciclo seguendo, nello specifico, la seguente traccia: "Nel 2085 la Terra ha esaurito la maggior parte delle risorse e delle componenti fondamentali per produrre le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Se poteste tornare indietro nel tempo, al 2023, cosa direste a tutti i cittadini?" Un brief che la classe 2°C dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Tivoli ha preso molto sul serio. In "RESET" siamo nel 2085 e i ragazzi si trovano a non riuscire a guardare la partita della Roma né a farsi un caffè a causa della totale assenza di tutti i materiali necessari alla sostituzione o alla costruzione. Grazie al ritrovamento di una sorta di macchina del tempo, vengono catapultati nel 2023 nella loro scuola. Ne approfittano per provare a cambiare le cose, suggerendo ai loro coetanei come gestire correttamente i Raee, attuandone una corretta raccolta differenziata e permettendone così il riciclo.

"Siamo entusiasti del successo di questa iniziativa che ci permette, ormai da due anni, di dialogare direttamente con questi giovani adulti, così recettivi e sensibili sulle questioni ambientali" - afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion Weee - Tutti i contributi video presentati hanno confermato quanto i ragazzi e le ragazze abbiano voglia di mettersi in gioco e di dire la loro su temi che - evidentemente - sentono urgenti e necessari. Questa iniziativa ci ha ricordato, ancora una volta, che è fondamentale creare fiducia e confronto, e che, quando si parla del futuro del Pianeta, possiamo imparare gli uni dagli altri, unendo le nostre forze per un bene comune."



