Viterbo, droga nel sottotetto, arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Viterbo hanno arrestato un 44enne del luogo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è finito nella rete dei carabinieri durante una serie di perquisizioni Predisposte dalla Procura allo scopo di stroncare il traffico di stupefacenti nel Viterbese.

In questo caso, i militari di Viterbo, Soriano nel Cimino, e Grotte Santo Stefano, durante il controllo dell'abitazione del 44enne, hanno trovato 62 grammi di hashish e un barattolo di vetro contenente 3 grammi di marijuana, abilmente nascosti dall'uomo sotto le tegole del sottotetto della sua casa di via Garbini, a Viterbo.

Durante la stessa operazione, iniziata qualche mese fa, sempre i carabinieri di Soriano nel Cimino hanno arrestato per lo stesso reato 11 persone, e deferito in stato di libertà altre 11. Inoltre, hanno segnalato 33 persone alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, con conseguente sequestro di più di 6 chili di droga di diversi tipi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA