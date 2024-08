Ragazze travolte da un'auto mentre vanno in chiesa, muore una 20enne

Sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada per andare in chiesa ieri a Palestrina, vicino Roma. Una delle due ragazze ventenni, Camilla Cecconi, è stata trasportata con l'elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo, dove è morta stamattina.

L'amica è ferita ma non è in pericolo di vita.

La conducente dell'auto, una 72enne, è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato. Sarà indagata per omicidio stradale.

Sulla dinamica sono in corso indagini dei carabinieri. Al vaglio le registrazioni delle telecamere per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e le ragazze sarebbero state trovate a qualche metro dalle strisce pedonali. Soccorsa anche l'automobilista sotto shock. "Non le ho viste" avrebbe detto la 72enne. La ragazza ferita, ricoverata in ospedale a Roma, ha avuto una prognosi di 25 giorni per alcune fratture.

