Soccorritori feriti, 'prognosi riservata ma lieve miglioramento'

L'assessore al Bilancio e all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, su delega del presidente Francesco Rocca, e il direttore regionale della Protezione Civile, Massimo La Pietra, hanno fatto visita questa mattina, all'ospedale Sant'Eugenio ai tre volontari della Protezione Civile e al vigile del fuoco rimasti gravemente ustionati durante l'incendio divampato nei giorni scorsi a Torre Spaccata alla periferia di Roma.

"Dopo un colloquio avuto con il personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo, abbiamo appreso che per tutti e quattro la prognosi rimane riservata anche se c'è stato un lieve miglioramento. Questa notizia ci conforta e ci rincuora", ha spiegato Righini. "Abbiamo anche avuto modo di scambiare una battuta con il vigile del fuoco, Marco, e con Andrea, uno dei tre volontari della Protezione Civile. È stato un momento molto toccante", ha concluso l'assessore.

Anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci si è recato questa mattina al Centro ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per fare visita ai quattro soccorritori feriti. Accompagnato dal capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano, il ministro si è fermato a colloquio con il dottor Simone Moroni per sincerarsi delle condizioni di salute dei quattro pazienti. Il chirurgo ha confermato la serietà delle condizioni cliniche dei pazienti e confida nella loro guarigione, pur attraverso un processo lento e complesso.

"Ho voluto ringraziare il personale sanitario per l'impegno che sta profondendo e ho ribadito la vicinanza mia e del governo ai familiari dei feriti, condividendone la comprensibile apprensione ma anche l'auspicio di una pronta guarigione dei loro cari", ha affermato Musumeci lasciando l'ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA