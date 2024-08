Ruba in negozio centro Roma e scappa in monopattino, fermato

Ha spaccato la porta di un negozio di via Frattina, nel cuore di Roma, per rubare il fondo cassa e poi è fuggito con un monopattino. Ma il 32enne è stato fermato dalla polizia.

E' accaduto la notte tra il 2 ed il 3 agosto. Una Volante è stata inviata in via Frattina dove era stato consumato un furto in un negozio di abbigliamento e gli agenti del I Distretto Trevi hanno avviato indagini.

Dalle immagini delle telecamere è stato possibile ricostruire l'accaduto: un ragazzo, a bordo di un monopattino a noleggio, è arrivato davanti al negozio facendo un primo sopralluogo; dopo pochi minuti è tornato e ha forzato la porta di ingresso. A quel punto per essere sicuro di non aver fatto scattare l'allarme si è allontanato. Passato poco più di un minuto è tornato ed è entrato nel negozio da cui poi è scappato a bordo del monopattino. Dall'analisi dei video ha permesso agli esperti della polizia scientifica di individuare una ristretta cerchia di sospettati. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sul 32enne di origini campane.

Importanti anche le analogie con reati simili avvenuti nelle ultime settimane in due ristoranti nella ona di Santa Maria Maggiore, per i quali lo stesso 32enne era stato indagato dal commissariato Viminale. I poliziotti lo hanno rintracciato e fermato all'interno della stazione Termini.



