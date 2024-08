Rissa tra donne a Cisterna di Latina, scatta il daspo urbano

Il questore di Latina ha emesso 4 provvedimenti di daspo urbano nei confronti di tre donne e un uomo, tutti coinvolti in una rissa scoppiata il 28 giugno scorso a Cisterna di Latina. Quel pomeriggio i poliziotti del Commissariato locale erano intervenuti davanti ad un esercizio commerciale, dove avevano trovato tre donne con segni di percosse. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti i poliziotti avevano ricostruito che una di loro, accompagnata dal marito, si sarebbe scagliata contro le altre due per motivi non precisati, e da lì si sarebbe innescata la rissa, nel quale era stata utilizzata anche una grata di ferro. Il marito di una delle donne coinvolte, invece, pur non partecipando attivamente alla colluttazione aveva più volte incitato sua moglie a colpire le altre. Per questo motivo le tre sono state tutte denunciate per rissa aggravata e lesioni personali aggravate e, inoltre, sono stati attivati i procedimenti amministrativi volti all'emissione daspo urbano, misura di prevenzione personale che prevede il divieto di accesso alle aree urbane nei casi di attività delittuose poste in essere nei pressi di attività o esercizi commerciali e che arrechino pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica.



