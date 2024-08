Brucia sterpaglie ed incendia 50 ettari di bosco, denunciato

Cinquanta ettari di bosco finiti in cenere, tre diversi versanti di montagna avvolti dalle fiamme, decine di Vigili del Fuoco con volontari e carabinieri impegnati a contrastarle aiutati dall'alto dai canadair: tutto a causa di un piccolo fuoco acceso su un campo per bruciare le sterpaglie. È la ricostruzione fatta dai carabinieri di Fontana Liri sulle cause dell'incendio divampato l'otto agosto scorso in paese e che si è propagato nelle zone Muzi, Vallefredda e Alefana, arrivando a ridosso del centro abitato in Ciociaria.

Le indagini hanno concentrato l'attenzione sulla la località "Camilli" di Fontana Liri: esaminando i filmati ed ascoltando i residenti si è arrivati a concentrare l'attenzione su un 47enne della zona, accusato di avere acceso il fuoco per pulire parte di un suo terreno dai resti del taglio dell'erba. Ma ne avrebbe perso il controllo dando origine ad un rogo durato alcuni giorni.

I carabinieri hanno raccolto gli indizi e li hanno consegnati oggi alla Procura della Repubblica di Cassino denunciando il 47enne.



