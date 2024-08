Spento focolaio riattivato dopo incendio ieri in Pineta Fregene

Un focolaio, riattivatosi dopo l'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri aveva colpito una limitata area di sottobosco e lambito alcuni pini, è stato spento questa mattina, intorno alle 8, nella pineta monumentale di Fregene. Ad intervenire una squadra della protezione civile "Misericordia" di Fiumicino che si trovava in zona per la rimozione di un pino, caduto ieri intorno alle 23 in viale Viareggio, e che ha notato del fumo alzarsi nella zona di viale della Pineta. Due squadre della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'area del rogo e rimarranno in presidio.



