L'Udinese batte la Lazio per 2-1 e coglie la sua prima vittoria in casa del 2024. L'ultimo successo interno dei friulani prima di oggi risaliva al 29 dicembre 2023, un 3-0 al Bologna. A segno per i friulani Lucca e Thauvin, al 94' la rete degli ospiti con il subentrato Isaksen. La squadra di Marco Baroni è apparsa in difficoltà per quasi tutto il corso della partita.



