Paura in un campeggio di Tarquinia, in fiamme un bungalow

Attimi di paura questa mattina a Tarquinia, sulla litoranea viterbese, per un incendio scoppiato all'interno di un campeggio che si affaccia sul mare. Le fiamme per cause da accertare sono divampate avvolgendo rapidamente un bungalow, che fortunatamente in quel momento era vuoto. Dal rogo si è alzata una colonna di denso fumo visibile anche dalla spiaggia, che ha impaurito i bagnanti e gli ospiti del campeggio. E sono stati propri i villeggianti, ad intervenire per primi impedendo che il fuoco si propagasse.

Subito dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme del tutto, per poi mettere in sicurezza l'area.



